Anconatoday.it - Schianto frontale tra un autocarro ed un'utilitaria: conducente trasportata all'ospedale in eliambulanza

Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) JESI – L’impatto, violentissimo, è avvenuto in prossimità di una curva sulla Strada Provinciale 21, all’altezza del bivio per Mazzangrugno e la Chiusa. Per cause ancora in fase di accertamento, attorno alle 10 di questa mattina si sono scontrati frontalmente uned una Citroen, che dopo