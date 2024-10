Schema idrico Basento-Bradano, si aspetta da 37 anni Progetto avviato nel 1987, non ancora terminato (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Di Nino Sangerardi: “Ormai storici e mai realizzati lavori del cosiddetto Distretto G. Schema idrico Basento-Bradano, che ha avuto una lunga gestazione, a partire dal lontano 1987. Anno in cui l’intervento fu inserito come Progetto speciale della Cassa del Mezzogiorno e che la realizzazione e completamento delle opere assume estrema rilevanza per il settore agricolo lucano e dell’intera area dell’Alto Bradano. Un Progetto avviato 37 anni fa e ad oggi ancora non è stato terminato”. Parole di Viviana Cervellino sindaca di Genzano di Lucania(provincia di Potenza) e Fernando Scattone sindaco di Acerenza(provincia di Potenza). Noinotizie.it - Schema idrico Basento-Bradano, si aspetta da 37 anni Progetto avviato nel 1987, non ancora terminato Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Di Nino Sangerardi: “Ormai storici e mai realizzati lavori del cosiddetto Distretto G., che ha avuto una lunga gestazione, a partire dal lontano. Anno in cui l’intervento fu inserito comespeciale della Cassa del Mezzogiorno e che la realizzazione e completamento delle opere assume estrema rilevanza per il settore agricolo lucano e dell’intera area dell’Alto. Un37fa e ad ogginon è stato”. Parole di Viviana Cervellino sindaca di Genzano di Lucania(provincia di Potenza) e Fernando Scattone sindaco di Acerenza(provincia di Potenza).

Schema idrico Basento-Bradano, si aspetta da 37 anni Gestazione dal 1987

“Ormai storici e mai realizzati lavori del cosiddetto Distretto G. Schema idrico Basento-Bradano, che ha avuto una lunga gestazione, a partire dal lontano 1987. Anno in cui l’intervento fu inserito co ...

Emergenza idrica ancora in corso

Proseguono le interruzioni programmate da Acquedotto lucano. A Potenza e in tutti gli altri Comuni serviti dallo schema Basento-Bradano, rubinetti a secco a partire dalle 18.30 e sino a domattina alle ...

“DISTRETTO G” BASENTO-BRADANO, «CHE TEMPI?»

Completamento dello schema idrico Basento\Bradano, Acerenza e Genzano di Lucania : qual è il cronoprogramma delle opere? Il cambiamento climatico, i lunghi periodi di siccità impongono una riflessione ...

Emergenza idrica, Bardi: “in campo soluzioni che eviteranno inasprimento interruzioni”

In una conferenza stampa, giovedì 31 ottobre, saranno illustrati i dettagli dell'operazione messa in campo per fronteggiare la crisi nei 29 comuni serviti dallo schema idrico Basento Camastra ...