Sara Centelleghe ha tentato di difendersi prima di essere massacrata Oggi l’autopsia

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Aveva solo 19 annie hadidi ricevere colpi di forbici, circa trenta, dal suo vicino di casasarà eseguitasul corpo di, brutalmente uccisa il 25 ottobre. «Bisogna fare qualcosa, è ora di finirla, non può sempre andare avanti così, non possono sempre passarla liscia. È una questione di cultura che è sbagliata: bisogna cominciare dall’inizio, da quando sono piccoli a fargli capire e a dire che le donne non vanno trattate così . Ormai – ha detto lunedì il padre di, in collegamento telefonico a Storie Italiane su Raiuno urlando la sua disperazione: «è all’ordine del giorno che viene uccisa una ragazza, una donna, senza motivo. Per niente, Perché?è morta per cosa? Mia figlia per cosa è morta? Io mi chiedo questo: perché?».