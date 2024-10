Udinetoday.it - Sanità, ecco le pagelle degli ospedali del Friuli Venezia Giulia

Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Glidelhanno superato l'esame dell'Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Non a pieni voti, ma con risultati nel complesso sufficienti che mostrano una buona tenuta dei presidieri in Regione. A Pordenone, per esempio, sono emerse