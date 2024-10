Teleclubitalia.it - San Giuseppe Vesuviano, incidente nella notte: muore una bambina di 5 anni

Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Drammaticoa San, in provincia di Napoli. Unadi appena cinqueè morta in via Armando Diaz, arteria stradale del comune. Sanunadi 5Il decesso si sarebbe verificatotra il 29 e il 30 ottobre. A impattarsi L'articolo Sanunadi 5Teleclubitalia.