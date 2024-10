Reeves, nella manovra Gb aumento delle tasse da 50 miliardi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La manovra finanziaria d'autunno nel Regno Unito prevede un aumento complessivo delle tasse per 40 miliardi di sterline (quasi 50 miliardi euro). Lo ha annunciato la cancelliera dello Scacchiere Rachel Reeves alla Camera dei Comuni. La ministra del Tesoro nel governo laburista di Keir Starmer ha puntato il dito contro il "buco nero nelle nostre finanze pubbliche" da 22 miliardi di sterline (26 miliardi di euro) "lasciato" dal precedente esecutivo conservatore. Quotidiano.net - Reeves, nella manovra Gb aumento delle tasse da 50 miliardi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Lafinanziaria d'autunno nel Regno Unito prevede uncomplessivoper 40di sterline (quasi 50euro). Lo ha annunciato la cancelliera dello Scacchiere Rachelalla Camera dei Comuni. La ministra del Tesoro nel governo laburista di Keir Starmer ha puntato il dito contro il "buco nero nelle nostre finanze pubbliche" da 22di sterline (26di euro) "lasciato" dal precedente esecutivo conservatore.

Reeves, nella manovra Gb aumento delle tasse da 50 miliardi

La manovra finanziaria d'autunno nel Regno Unito prevede un aumento complessivo delle tasse per 40 miliardi di sterline (quasi 50 miliardi euro). Lo ha annunciato la cancelliera dello Scacchiere Rache ...

Regno Unito, tasse in aumento per 40 miliardi di sterline

La ministra del Tesoro britannica Rachel Reeves ha annunciato 40 miliardi di sterline (quasi 48 miliardi di euro) di aumenti delle tasse, affermando che userà ...

Manovra, verso l’aumento delle pensioni minime a 631 euro

Le pensioni minime nel 2025 dovrebbero aumentare del 2,7 per cento, circa 1,7 punti oltre l’inflazione, e valere quindi 631,37 euro dai 614,77 attuali. È quanto prevedrebbe la manovra secondo ...

Manovra: per le pensioni minime aumento di 3 euro nel 2025 a 617,9 euro

Lo si legge nella manovra di Bilancio. Quest’ano scadeva l’aumento del 2,7% previsto con la legge di Bilancio per il 2024. Le pensioni arriveranno a 617,9 euro dai 614,77 attuali perché la ...