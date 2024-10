Quattordicenne morta per choc anafilattico, i genitori: "I camerieri sapevano dell'allergia alle arachidi" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Avrebbero avvisato i camerieri della sua allergia alle arachidi i genitori della 14enne inglese morta a Roma dopo aver mangiato un dolce in una pizzeria sulla Gianicolense. Un avvertimento che non è bastato. L'adolescente è morta dopo uno choc anafilattico giovedì scorso all'ospedale San Camillo Romatoday.it - Quattordicenne morta per choc anafilattico, i genitori: "I camerieri sapevano dell'allergia alle arachidi" Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Avrebbero avvisato ia suaa 14enne inglesea Roma dopo aver mangiato un dolce in una pizzeria sulla Gianicolense. Un avvertimento che non è bastato. L'adolescente èdopo unogiovedì scorso all'ospedale San Camillo

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Quattordicenne morta per choc anafilattico, i genitori: "I camerieri sapevano dell'allergia alle arachidi"; Roma, mangia un dolce e muore per choc anafilattico a 14 anni: era allergica alle arachidi; Turista 14enne mangia in un locale a Roma e muore per choc anafilattico, aperta indagine di polizia e Asl; Roma, turista 14enne cena e muore per choc anafilattico: «Allergica alle arachidi, quella era la prima cena della vacanza»; Mangia pizza e dolce in un ristorante e muore a Roma: aveva 14 anni, era in vacanza con la famiglia; Roma, turista 14enne muore dopo cena in pizzeria. “Grave choc anafilattico”; Leggi >>>

Turista inglese di 14 anni morta a Roma per shock anafilattico: si indaga per omicidio colposo

(41esimoparallelo.it)

Procura di Roma indaga sulle cause del decesso legato a una grave allergia alle arachidi ...

Muore a 14 anni con shock anafilattico per allergia ad arachidi, si indaga per omicidio colposo

(msn.com)

Omicidio colposo è l'ipotesi di reato per la quale indaga la Procura sulla morte della 14enne per shock anafilattico dovuto agli arachidi ...

Roma, mangia un dolce e muore per choc anafilattico a 14 anni: era allergica alle arachidi

(tg24.sky.it)

Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, mangia un dolce e muore per choc anafilattico a 14 anni: era allergica alle arachidi ...

Muore a 14 anni per shock anafilattico, i genitori: “Il locale sapeva dell’allergia alle arachidi”

(fanpage.it)

Omicidio colposo è l'ipotesi di reato per la quale indaga la Procura sulla morte della 14enne per shock anafilattico dovuto agli arachidi ...