Casertanews.it - Pubblicati i risultati dello studio sulle coltivazioni di Quinoa di Marcianise

Leggi tutta la notizia su Casertanews.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono di recente pubblicazione idel progetto sperimentale per la coltivazione dellacondotto nel maggio del 2022 quando furono seminati circa 8000 metri quadrati di terreno in località Carbone a.L’obiettivo dell’Amministrazione, in particolare dell’ex Assessore