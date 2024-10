Lanazione.it - Progressisti, la proposta: "Serve un’area per aloggi Erp"

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Individuareda destinare all’Edilizia residenziale pubblica e prevedere un Centro residenziale per anziani". Sono le due richieste avanzate dai "per Signa". "Abbiamo riproposto – si legge nella nota - nella forma dell’osservazione al Piano Operativo (avendolo già fatto inutilmente in fase di preparazione del Piano stesso), la necessita` di individuare aree Erp, per creare migliori opportunità abitative a favore dei soggetti più fragili dal punto di vista economico. Nella medesima osservazione abbiamo indicato anche la necessita` di prevedere un Centro sociale residenziale per anziani autosufficienti, ma bisognosi di situazioni abitative e sociali in grado di non interferire negativamente sulle loro condizioni economiche e socio-relazionali".