Prato, riapre il sottopasso ferroviario di via Ciulli (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Prato, 30 ottobre 2024 - Il 31 ottobre riapre al transito il sottopasso di via Ciulli. Appuntamento alle ore 11 con la riapertura ufficiale del sottopasso ferroviario che collega Galciana e Narnali, e per l’occasione saranno presenti la sindaca Ilaria Bugetti, il vicesindaco ed assessore alla Protezione Civile Simone Faggi, l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Sapia, l’assessora alla Mobilità Cristina Sanzò e i rappresentanti dell’Asl Toscana Centro. La riapertura al transito arriva dopo quasi 14 anni dal triste anniversario della morte delle tre donne cinesi annegate nel tunnel allagato per la bomba d'acqua e l'esondazione del Vella la notte tra il 4 e 5 ottobre 2010, che determinò il sequestro probatorio e la chiusura dell'arteria da parte della magistratura che indagava sull'accaduto. Lanazione.it - Prato, riapre il sottopasso ferroviario di via Ciulli Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 - Il 31 ottobreal transito ildi via. Appuntamento alle ore 11 con la riapertura ufficiale delche collega Galciana e Narnali, e per l’occasione saranno presenti la sindaca Ilaria Bugetti, il vicesindaco ed assessore alla Protezione Civile Simone Faggi, l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Sapia, l’assessora alla Mobilità Cristina Sanzò e i rappresentanti dell’Asl Toscana Centro. La riapertura al transito arriva dopo quasi 14 anni dal triste anniversario della morte delle tre donne cinesi annegate nel tunnel allagato per la bomba d'acqua e l'esondazione del Vella la notte tra il 4 e 5 ottobre 2010, che determinò il sequestro probatorio e la chiusura dell'arteria da parte della magistratura che indagava sull'accaduto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Prato, riapre il sottopasso ferroviario di via Ciulli; Prato, a 14 anni da sequestro riapre domani sottopasso via Ciulli; Tre donne morirono nel tunnel allagato: riapre dopo 14 anni il sottopasso di via Ciulli a Prato; ?? Prato: in via Ciulli riapre il sottopasso a 14 anni dalla tragedia; Prato, riapre il sottopasso di via Ciulli: affidati i lavori di ripristino; Dopo 14 anni riapre il sottopasso di via Ciulli; Leggi >>>

Prato, riapre il sottopasso ferroviario di via Ciulli

(lanazione.it)

Prato, 30 ottobre 2024 - Il 31 ottobre riapre al transito il sottopasso di via Ciulli. Appuntamento alle ore 11 con la riapertura ufficiale del sottopasso ferroviario che collega Galciana e Narnali, e ...

Prato, a 14 anni da sequestro riapre domani sottopasso via Ciulli

(controradio.it)

A 14 anni dal sequestro imposto dagli inquirenti per la morte per annegamento di tre donne, domani a Prato riaprirà al transito il sottopasso ferroviario di vi ...

Prato: in via Ciulli riapre il sottopasso a 14 anni dalla tragedia

(controradio.it)

Prato – ll sottopasso ferroviario pratese di via Ciulli sarà riaperto al transito giovedì 31 ottobre: la data è stata annunciata dal Comune a 14 anni dall’anniversario della morte di tre donne cinesi ...

Dopo 14 anni riapre il sottopasso di via Ciulli

(lanazione.it)

Il sottopasso ferroviario di via Ciulli riaprirà il 31 ottobre dopo 14 anni dalla tragedia delle tre donne cinesi annegate. Lavori di riqualificazione eseguiti dal Comune e Asl hanno ripristinato ...