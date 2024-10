Terzotemponapoli.com - Pistocchi, Napoli: Vittoria Cruciale Verso lo Scudetto

Il giornalista Maurizio ha commentato la vittoria del Napoli di Antonio Conte contro il Milan: "Il Napoli supera il primo ostacolo sulla strada dello scudetto: segna subito con Lukaku (5') resiste alla pressione del Milan, raddoppia in chiusura di 1T con un gran gol di Kvarathskelia (43') – corre qualche rischio-gol annullato a Morata per fuorigioco, paratona di Meret su Leao, occasione-gol fallita da Pulisic- ma regge sino al 90' e sale a 25pt in classifica. Se Inter e Juve non vincono domani, l'11 di Conte vola verso il titolo. Il Milan è battuto ma non umiliato: ha avuto una buona reazione, e cercato il gol con rabbia e lucidità, ma senza fortuna".