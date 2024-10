Pistocchi | Come si fa a dire che Inter-Juve è stato un grande match? Che ignoranza di…

Leggi tutta la notizia su .com

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nell’ultima giornata di campionato si è disputato il più incredibilentus degli ultimi anni con ilche si è concluso con uno spettacolare 4-4 ma non tutti sono della stessa opinione. Infatti il giornalista sportivo ex Mediaset, Maurizio, in un video pubblicato su X non ha condiviso l’opinione di molti colleghi che hanno L'articolo: “si fa acheun? Chedi” proviene da Webmagazine24.