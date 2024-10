Iltempo.it - Piogge torrenziali devastano la regione di Valencia: ci sono almeno 95 vittime

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Case sommerse dall'acqua, persone intrappolate e auto inghiottite dal fango.le immagini scioccanti della Spagna, colpita da potentiche hanno causato morti e devastazione.95 le, quasi tutti, 92, nelladi, 2 in quella di Castiglia-La Mancia e uno in Andalusia, nella provincia di Malaga. Tra loro cianche bambini e neonati. Non risultano, al momento, italiani tra le. Il bilancio complessivo potrebbe aumentare perché cidecine di dispersi, un numero che il governo spagnolo non è ancora in grado di determinare. E mentre intere famigliealla ricerca dei propri cari e altre mille persone risultano ancora bloccate lungo le strade, il premier Pedro Sanchez ha esortato i residenti a «non abbassare la guardia».