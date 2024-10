Lapresse.it - Piacenza, Comune: “Mai segnalati comportamenti violenti del ragazzo di Aurora”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Pur ritenendo quella del “frequentato dalla figlia” “una compagnia non gradita” e riferendo “una certa difficoltà a gestirne la presenza in casa, a volte anche notturna”, la madre di, la 13enne morta adopo essere precipitata dal suo palazzo in cui viveva “non ha segnalato ai Servizi socialida parte dele non ha mai comunicato di aver sporto denuncia alle Forze di Polizia”. Lo rende noto ildicon un comunicato. “Da parte della ragazza, per tramite dell’educatrice che periodicamente la incontrava – prosegue la nota -, i Servizi sociali erano a conoscenza del rapporto con il minorenne in questione; un rapporto personale che in un’occasione è stato descritto come segnato dalla gelosia da parte del 15enne ma senza che venisse fatto riferimento a suoiminacciosi o”.