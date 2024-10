Per il Ponte del 1 novembre in viaggio 10 milioni di italiani (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dieci milioni di italiani in viaggio per il Ponte di Ognissanti, 8,9 milioni dei quali resteranno in Italia prediligendo le località d'arte e, a seguire, la montagna e i posti all'aria aperta. Poco più di 1 milione di essi sceglierà una destinazione estera, come le grandi capitali europee facilmente raggiungibili con l'aereo. La durata media prevista della vacanza è intorno ai 3,3 giorni per un totale complessivo di 19,8 milioni di pernottamenti fuori casa e costerà in media 462 euro per persona, producendo un giro d'affari di 4,6 miliardi. Emerge dall'indagine di Federalberghi. Quotidiano.net - Per il Ponte del 1 novembre in viaggio 10 milioni di italiani Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Diecidiinper ildi Ognissanti, 8,9dei quali resteranno in Italia prediligendo le località d'arte e, a seguire, la montagna e i posti all'aria aperta. Poco più di 1 milione di essi sceglierà una destinazione estera, come le grandi capitali europee facilmente raggiungibili con l'aereo. La durata media prevista della vacanza è intorno ai 3,3 giorni per un totale complessivo di 19,8di pernottamenti fuori casa e costerà in media 462 euro per persona, producendo un giro d'affari di 4,6 miliardi. Emerge dall'indagine di Federalberghi.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Per il Ponte del 1 novembre in viaggio 10 milioni di italiani; Per il Ponte del 1 novembre in viaggio 10 milioni di italiani; Ponte del 1° novembre, dove andare con 100 euro al giorno; Ponte del 1 Novembre 2024, Dove Andare? Offerte e mete per Viaggi Low Cost; Per il Ponte del 1 novembre in viaggio 10 milioni di italiani; Ponte dell’1 novembre tra eventi e tradizioni di Halloween in Europa; Leggi >>>

Per il Ponte del 1 novembre in viaggio 10 milioni di italiani

(tuttosport.com)

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Dieci milioni di italiani in viaggio per il ponte di Ognissanti, 8,9 milioni dei quali resteranno in Italia prediligendo le località d'arte e, a seguire, la montagna e i posti ...

Ponte di Ognissanti 2024, le mete preferite dagli italiani

(tg24.sky.it)

Il Ponte dei Santi è una delle occasioni più gettonate per fare le valigie, staccare dalla routine quotidiana e regalarsi la pausa di un fine settimana lungo, magari in una destinazione mai visitata.

Ponte dell’1 novembre tra eventi e tradizioni di Halloween in Europa

(siviaggia.it)

Una panoramica dei festeggiamenti di Halloween in alcune delle città più affascinanti d’Europa per il ponte del 1 novembre.

Idee per il ponte di Ognissanti 2024: dove andare e cosa visitare in Italia

(mam-e.it)

Il primo weekend di vero relax dopo le vacanze estive è il ponte di Ognissanti. Per tutti coloro che amano viaggiare, quest’occasione significa partenza.