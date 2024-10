Europa.today.it - Pedro Páramo, il film tratto dal capolavoro di Juan Rulfo: trama e quando esce

Leggi tutta la notizia su Europa.today.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Presto Netflix lancerà un attesissimo adattamento cinematografico: "", basato sull'iconico romanzo di, un pilastro della letteratura messicana e latinoamericana. Con la regia del celebre direttore della fotografia Rodrigo Prieto, noto per lavori come "The Wolf of Wall