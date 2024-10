Imolaoggi.it - Pd, Schlein: ‘lavoriamo far cadere questo governo dannoso’

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Da quando sono segretaria il Pd è tornato prima forza d’opposizione e ha recuperato alle Europee più di 5 punti rispetto alla tornata precedente, in Liguria sfiora il 30%. Non solo non si appiattisce su nessuno, ma oggi è il perno attorno a cui costruire l’alternativa a questa destra incapace e dannosa per il Paese”.