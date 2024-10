Sport.quotidiano.net - Paulo Fonseca: “Nessuno vince o perde un campionato dopo nove gare”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano - Il Milan cade a San Siro con il Napoli e si ritrova a -11 dalla vetta, pur con una gara in meno. Siamo a fine ottobre,non allarga le braccia: «Non era facile creare così tante occasioni contro una squadra come il Napoli. Loro però hanno fatto due gol, noipurtroppo». Il primo goal è stato un fattore: «Sono sempre responsabile per quello che succede in campo. Non è facile cominciare con un gol al passivo, ma se guardiamo la partita hanno segnato due reti, ma non non hanno creato quanto noi. La reazione è stata importante, abbiamo giocato un calcio propositivo con una squadra che gioca molto schiacciata verso l’area di rigore». Ma il tecnico rossonero, come detto, non accetta verdetti a fine ottobre, per quanto con una classifica oggettivamente allarmante: «Devo guardare come la squadra gioca, crea, resta unita, anche se con assenze importanti.