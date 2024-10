Palacios | Ho sognato il debutto con l’Inter! Parlato con Inzaghi

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), che ha fatto ilassoluto in Empoli-Inter terminata sul risultato di 0-3, in un’intervista su Inter TV ha espresso la sua felicità per la vittoria ritrovata.– Tomasdopo Empoli-Inter 0-3 hacosì riguardo il suoassoluto: «Sono molto contento per aver giocato i primi minuti con la maglia del, voglio ringraziare lo staff e anche i miei compagni per questo. Sapevo di entrare? Speravo da tempo di poter fare questo, devi farti trovare sempre pronto. Il mister mi ha detto di godermi questo momento e di muovere velocemente il pallone. Tutti i compagni mi hanno aiutato tantissimo, mi trovo bene con Lautaro Martinez e Correa perché sono argentini come me. Arrivo da un calcio completamente diverso, l’importante è lavorare e farsi trovare pronti».