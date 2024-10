Oro | nuovo record a 2 778 dollari non si ferma febbre investitori

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Non sila ‘dell’oro’ con il prezzo del metallo prezioso che oggi ha toccato una 2778l’oncia, sulla scia di quella che il Financial Times ha spiegato come la «paura di restare fuori» da un trend rialzista da parte deglimentre – come sottolineano gli ultimi dati – i prezzi elevati spingono le banche centrali a ridurre i loro acquisti. Ilodierno segue quello della domanda globale che ha superato i 100 miliardi diper la prima volta nel terzo trimestre di quest’anno, secondo il World Gold Council, con volumi saliti anche loro a nuovi, con un aumento del 5 percento a 1.313 tonnellate. Per il metallo prezioso si tratta di un rialzo superiore al 35% dall’inizio dell’anno con glipronti a ‘buttarsi’ sui piccoli rialzi temporanei per questa ‘paura di perdere’.