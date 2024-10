Omicidio Sara Centelleghe, killer cercava l’amica per la droga (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jashandeep Badhan, il 19enne accusato di aver ucciso lo scorso sabato Sara Centelleghe a Costa Volpino, in provincia di Bergamo, stava cercando della droga la notte dell'Omicidio e sperava di trovarla in casa della vittima. È quanto emerge dall'interrogatorio condotto nella giornata di ieri, 29 ottobre, dalla Gip Alessia Solombrino. Secondo le prime L'articolo Omicidio Sara Centelleghe, killer cercava l’amica per la droga proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jashandeep Badhan, il 19enne accusato di aver ucciso lo scorso sabatoa Costa Volpino, in provincia di Bergamo, stava cercando dellala notte dell'e sperava di trovarla in casa della vittima. È quanto emerge dall'interrogatorio condotto nella giornata di ieri, 29 ottobre, dalla Gip Alessia Solombrino. Secondo le prime L'articoloper laproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, uccisa a 18 anni con 30 forbiciate. Il papà su Rai1: "Basta donne uccise";di: ilJashandeep Badhan era alla ricerca di droga prima del delitto; Ilè entrato in casa diper cercare droga, poi il folle, una fiaccolata per la 18enne uccisa a Costa Volpino: uniti contro ogni forma di violenza;, l'amica aveva appuntamento con il? La lite, i pugni e le forbiciate, cosa sappiamo; L'dicon 30 forbiciate. Interrogato il 19enne arrestato: "Non mi capacito"; Leggi >>>

Omicidio Sara Centelleghe, killer cercava l'amica per la droga

(msn.com)

Jashandeep Badhan, il 19enne accusato di aver ucciso lo scorso sabato Sara Centelleghe a Costa Volpino, in provincia di Bergamo, stava cercando della droga la notte dell'omicidio e sperava di trovarla ...

Sara Centelleghe uccisa a Costa Volpino, il vicino-killer cercava marijuana: “Non so dire perché l’ho fatto”

(msn.com)

Interrogato in ospedale Jashandeep Badhan. Il legale: “In questo delitto non c’è nulla di razionale. ”Il giovane era alterato dall’alcol. Mercoledì sera la fiaccolata in memoria della studentessa 18en ...

Omicidio Sara, le bugie dell'amica per vedere il killer e i sospetti. Il giallo della porta lasciata aperta

(affaritaliani.it)

La litigata in casa della vittima in piena notte, i pugni e le 30 forbiciate. Qualcosa non torna in questo omicidio così efferato tra due quasi sconosciuti ...

Sara Centelleghe, la domanda al killer: «Chi sei?». I punti oscuri (ancora) senza risposta sull'omicidio di Costa Volpino

(msn.com)

Sara e Deep si conoscevano? Sara Centelleghe e Jashan Deep Bashan abitavano a 100-150 metri di distanza. Secondo quanto sarebbe emerso finora, si conoscevano soltanto di vista. Punto in contatto tra i ...