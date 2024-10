Oltre 100 bambini uccisi in cinque settimane in Libano per attacchi aerei israeliani (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In cinque settimane di intensi bombardamenti, la guerra in Libano ha mietuto la vita di Oltre 100 bambini a causa degli attacchi aerei israeliani, un numero che equivale a una media di circa due bambini al giorno, secondo l'organizzazione umanitaria Save the Children. Che in una nota, ha rinnovato un appello per un cessate il fuoco immediato e sottolineando l'urgenza di proteggere i più vulnerabili. Secondo il ministero della Salute Pubblica libanese, sono Oltre un milione le persone, circa un quinto della popolazione, costrette ad abbandonare le proprie case dall’inizio del conflitto. Da ottobre dello scorso anno, il bilancio delle vittime ha raggiunto quasi 2.700 morti, tra cui Oltre 150 bambini, e più di 12.500 feriti. Ilfogliettone.it - Oltre 100 bambini uccisi in cinque settimane in Libano per attacchi aerei israeliani Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Indi intensi bombardamenti, la guerra inha mietuto la vita di100a causa degli, un numero che equivale a una media di circa dueal giorno, secondo l'organizzazione umanitaria Save the Children. Che in una nota, ha rinnovato un appello per un cessate il fuoco immediato e sottolineando l'urgenza di proteggere i più vulnerabili. Secondo il ministero della Salute Pubblica libanese, sonoun milione le persone, circa un quinto della popolazione, costrette ad abbandonare le proprie case dall’inizio del conflitto. Da ottobre dello scorso anno, il bilancio delle vittime ha raggiunto quasi 2.700 morti, tra cui150, e più di 12.500 feriti.

«Siamo sull’orlo di una crisi umanitaria che è prima di tutto una crisi dell'infanzia», dice e Jennifer Moorehead, direttrice di Save the Children in Libano.

