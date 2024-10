Nuovo MacBook Pro ufficiale: Thunderbolt 5, M4 Max, schermo più luminoso e costano meno (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Apple ha rinnovato oggi la gamma MacBook Pro: tre nuovi modelli con processori M4, M4 Pro e M4 Max, che debutta oggi sui 14” e 16”. Presenti anche Thunderbolt 5 e display più luminosi. Dday.it - Nuovo MacBook Pro ufficiale: Thunderbolt 5, M4 Max, schermo più luminoso e costano meno Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Apple ha rinnovato oggi la gammaPro: tre nuovi modelli con processori M4, M4 Pro e M4 Max, che debutta oggi sui 14” e 16”. Presenti anche5 e display più luminosi.

