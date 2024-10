Notte di passione per Bianca Guaccero, pizzicata in hotel col suo insegnante di Ballando Giovanni (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Negli ultimi giorni il gossip si è concentrato su Bianca Guaccero, attrice e conduttrice televisiva, e Giovanni Pernice, suo insegnante di ballo nel popolare programma Ballando con le Stelle. I due sono stati paparazzati in atteggiamenti intimi e successivamente avvistati in un hotel. La Notte in hotel di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice La notizia della Notte trascorsa insieme è stata diffusa dal magazine Diva e Donna, che ha titolato: “Guaccero: Notte di passione in hotel con il suo ballerino”. Secondo il settimanale, tra i due ci sarebbe in corso una vera e propria storia d’amore. A rendere ancora più intrigante la vicenda è stato il recente bacio tra i due durante una delle performance su Ballando con le Stelle. Metropolitanmagazine.it - Notte di passione per Bianca Guaccero, pizzicata in hotel col suo insegnante di Ballando Giovanni Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Negli ultimi giorni il gossip si è concentrato su, attrice e conduttrice televisiva, ePernice, suodi ballo nel popolare programmacon le Stelle. I due sono stati paparazzati in atteggiamenti intimi e successivamente avvistati in un. LaindiPernice La notizia dellatrascorsa insieme è stata diffusa dal magazine Diva e Donna, che ha titolato: “diincon il suo ballerino”. Secondo il settimanale, tra i due ci sarebbe in corso una vera e propria storia d’amore. A rendere ancora più intrigante la vicenda è stato il recente bacio tra i due durante una delle performance sucon le Stelle.

