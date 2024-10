Neonati sepolti a Parma, la madre racconta come ha partorito. I genitori intercettati: “Cosa hai fatto?” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Emergono nuovi dettagli su quanto accaduto a Traversetolo, in provincia di Parma, dove Chiara, 21 anni, ha partorito due Neonati, a circa un anno di distanza l'uno dall'altro, e li ha sepolti nel giardino della sua casa. "Ho provato a scuoterlo, non respirava e l'ho messo in giardino", avrebbe raccontato la ragazza in un interrogatorio avvenuto lo scorso 10 settembre. Fanpage.it - Neonati sepolti a Parma, la madre racconta come ha partorito. I genitori intercettati: “Cosa hai fatto?” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Emergono nuovi dettagli su quanto accaduto a Traversetolo, in provincia di, dove Chiara, 21 anni, hadue, a circa un anno di distanza l'uno dall'altro, e li hanel giardino della sua casa. "Ho provato a scuoterlo, non respirava e l'ho messo in giardino", avrebbeto la ragazza in un interrogatorio avvenuto lo scorso 10 settembre.

