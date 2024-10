Baritoday.it - Neonata morta in un night a Padova: fermata la madre. Si era trasferita dal Barese in Veneto

Leggi tutta la notizia su Baritoday.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) E' in stato di fermo e piantonata in ospedale, dove è attualmente ricoverata, Melissa Russo, 29enne residente in provincia di Bari, accusata di aver ucciso la sua bambina dopo averla partorita, mentre si trovava nel bagno di una Piove di Sacco, in provincia di. La donna deve