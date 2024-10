Padovaoggi.it - Nel nome della salute globale: la Fiera di Padova ospiterà il Circular Medical Expo

Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un nuovo evento che mette al centro del dibattito del mondo sanitario la medicina circolare e l’innovazione per la– Innovation for Global Health si terrà il 3 e 4 dicembre aFiere, offrendo una piattaforma per il confronto tra imprese, istituzioni e