Negli ospedali lombardi arrivano 200 infermieri argentini (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Gli ospedali lombardi parlano sudamericano. In corsia arriveranno, nei primi mesi del 2025, oltre 200 infermieri argentini. La conferma, come chiarisce MilanoToday, arriva dall'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso. Regione lombardia e l'istituto universitario italiano di Rosario, Iunir Monzatoday.it - Negli ospedali lombardi arrivano 200 infermieri argentini Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Gliparlano sudamericano. In corsia arriveranno, nei primi mesi del 2025, oltre 200. La conferma, come chiarisce MilanoToday, arriva dall'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso. Regionea e l'istituto universitario italiano di Rosario, Iunir

