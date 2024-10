Muore a 14 anni per un dolce: «I camerieri sapevano dell’allergia alle arachidi» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La famiglia della ragazzina morta a 14 anni a Roma per uno shock anafilattico aveva avvertito i camerieri dell’allergia della figlia. Il locale in cui i londinesi si sono fermati a mangiare si chiama “I love pizza kebab” e si trova a Circonvallazione Gianicolense. La ragazzina ha mangiato un dolce: un dessert al miele con tracce di arachidi. Madre e padre avevano comunicato l’allergia «in un misto di italiano e inglese». Ma l’ipotesi è che la contaminazione da frutta secca forse non era indicata nel menu o nell’elenco degli allergeni. La procura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso, avvenuto all’ospedale San Camillo che si trova dall’altra parte della strada rispetto al locale. Indagano il procuratore aggiunto Giovanni Conzo e il sostituto Mario Dovinola. Il reato ipotizzato è omicidio colposo. Il padre aveva avuto un malore dopo la morte della figlia. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La famiglia della ragazzina morta a 14a Roma per uno shock anafilattico aveva avvertito idella figlia. Il locale in cui i londinesi si sono fermati a mangiare si chiama “I love pizza kebab” e si trova a Circonvallazione Gianicolense. La ragazzina ha mangiato un: un dessert al miele con tracce di. Madre e padre avevano comunicato l’rgia «in un misto di italiano e inglese». Ma l’ipotesi è che la contaminazione da frutta secca forse non era indicata nel menu o nell’elenco deglirgeni. La procura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso, avvenuto all’ospedale San Camillo che si trova dall’altra parte della strada rispetto al locale. Indagano il procuratore aggiunto GiovConzo e il sostituto Mario Dovinola. Il reato ipotizzato è omicidio colposo. Il padre aveva avuto un malore dopo la morte della figlia.

