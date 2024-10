Mozambico, elezioni presidenziali: vince il candidato di governo, opposizioni in piazza (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo le elezioni del 9 ottobre la situazione in Mozambico è estremamente incerta. I risultati sono usciti solamente qualche giorno fa e hanno lasciato scontenta una larga parte del Paese. Ha vinto il candidato del partito di governo Frelimo, confermando così un potere che dura da quarant’anni. Sembrano esserci spiragli di dialogo con l’opposizione, ma l’atmosfera è ancora tesa. Chi è il vincitore ufficiale Ad aver ufficialmente vinto con più del 70% dei voti è Daniel Chapo, che diventa così il quinto presidente del Mozambico dopo l’indipendenza da Lisbona nel 1975. Prende il posto di Filipe Nyusi, che era rimasto in carica per due mandati, il massimo consentito dalla Costituzione. Strumentipolitici.it - Mozambico, elezioni presidenziali: vince il candidato di governo, opposizioni in piazza Leggi tutta la notizia su Strumentipolitici.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo ledel 9 ottobre la situazione inè estremamente incerta. I risultati sono usciti solamente qualche giorno fa e hanno lasciato scontenta una larga parte del Paese. Ha vinto ildel partito diFrelimo, confermando così un potere che dura da quarant’anni. Sembrano esserci spiragli di dialogo con l’opposizione, ma l’atmosfera è ancora tesa. Chi è il vincitore ufficiale Ad aver ufficialmente vinto con più del 70% dei voti è Daniel Chapo, che diventa così il quinto presidente deldopo l’indipendenza da Lisbona nel 1975. Prende il posto di Filipe Nyusi, che era rimasto in carica per due mandati, il massimo consentito dalla Costituzione.

