Morte di Aurora i pm | Aurora si era aggrappata alla ringhiera lui la colpiva E spunta un super-testimone | Ho visto il ragazzo buttarla giù dal balcone

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Unchiave avrebbeil fidanzatino 15enne diTila buttare giù la 13enne daldel palazzo dove la ragazza viveva, a Piacenza. Sarebbe stata proprio la sua testimonianza a spingere la Procura per i minorenni a disporre il fermo per omicidio volontario, inizialmente indagato a piede libero. A riferirlo sono i quotidiani Repubblica e Libertà. Ulteriori dettagli sul decesso sono stati forniti dai pm. Secondo gli inquirenti la 13enne, dopo essere stata spinta oltre il, si sarebbedisperatamentedi ferro. A quel punto, ill’avrebbe colpita ripetutamente con le mani per farla cadere. Stamattina si è tenuta l’udienza di convalida del provvedimento presso il tribunale per i minorenni di Bologna. Se la condanna fosse confermata, il 15enne di Gossolengo rischia una condanna tra 12 e 18 anni di carcere.