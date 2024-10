Morta la sciatrice Matilde Lorenzi, cordoglio di Mattarella e Difesa (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Promessa dello sci azzurro, piemontese, avrebbe compiuto 20 anni il prossimo mese, Matilde Lorenzi è deceduta dopo una tragica caduta in allenamento. Ad annunciare su X il decesso dell'atleta dell'Esercito, il ministero della Difesa questa mattina."La Difesa e il Ministro Guido Crosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del Caporale Matilde Lorenzi, atleta dell'Esercito e promessa dello sci azzurro, tragicamente scomparsa a seguito di un gravissimo incidente occorso durante una sessione di allenamento". Lo ha scritto in un tweet con nastro nero a lutto il ministero della Difesa su X, ufficializzando la triste notizia.L'atleta è caduta, mentre si stava allenando sulla pista Gravald G1 della Val Senales, in Alto Adige. Le sue condizioni dopo l'incidente erano definite gravissime. Ilfogliettone.it - Morta la sciatrice Matilde Lorenzi, cordoglio di Mattarella e Difesa Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Promessa dello sci azzurro, piemontese, avrebbe compiuto 20 anni il prossimo mese,è deceduta dopo una tragica caduta in allenamento. Ad annunciare su X il decesso dell'atleta dell'Esercito, il ministero dellaquesta mattina."Lae il Ministro Guido Crosetto esprimono i sentimenti del più profondoe si stringono in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del Caporale, atleta dell'Esercito e promessa dello sci azzurro, tragicamente scomparsa a seguito di un gravissimo incidente occorso durante una sessione di allenamento". Lo ha scritto in un tweet con nastro nero a lutto il ministero dellasu X, ufficializzando la triste notizia.L'atleta è caduta, mentre si stava allenando sulla pista Gravald G1 della Val Senales, in Alto Adige. Le sue condizioni dopo l'incidente erano definite gravissime.

Matilde Lorenzi morta sugli sci, la sorella Lucrezia: «Era felice, voleva vincere. Ora lo farò io per lei»

Condividevano tutto, Matilde e Lucrezia. Anche l'amore per lo sci. Quella passione che in una frazione di secondo ha strappato la vita a Matilde Lorenzi, la sciatrice che avrebbe compiuto ...

