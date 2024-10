Monaldi, nuova tecnologia per l'ambulatorio oculistico

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Arriva il sistema Toul, unache, attraverso un sistema di filtraggio a flusso laminare, garantisce la sterilità dell’ambiente ambulatoriale per una gestione sicura ed efficiente di quelle procedure chirurgiche che, in precedenza, dovevano essere effettuati in sala operatoria. E’ stato installato nell’Unità operativa di Oculistica dell’ospedale