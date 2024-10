Parmatoday.it - Modifiche alla visibilità per il mercatino francese

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)viabilità in strada Garibaldi per la manifestazione “regionale” in programma dall’1 al 3 novembre.Dalle ore 07:00 del 01/11/2024 alle ore 23:30 del 03/11/2024.Strada Garibaldi – dall’intersezione con Via Bodoni esclusa all’intersezione con Via Albertelli