Migranti Salvini I giudici devono applicare le leggi

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Se un giudice sotto la toga ha la bandiera rossa cambi mestiere, non può nonle. Troppe sentenze impediscono ai politici di fare quello che i cittadini si aspettano”. Lo dice in un video sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo, in merito al ricorso del Tribunale di Bologna alla Corte Costituzionale sul decreto su immigrazione e Paesi sicuri. sat/gsl (Fonte video: Pagine Social Matteo) Unlimited News - Notizie dal mondo