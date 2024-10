Meloni | abbiamo vinto 11-1 regionali ed europee se serve test…

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ott. (askanews) – “Se l’opposizione vince è una vittoria nazionale se perde è un test locale. Grazie a Bucci, la sua non è stata una scelta facile, è stata premiata e sarà uno straordinario presidente di regione. Da quando siamo al governovotato in 12 tra Regioni e Province autonome, è finita 11-1 per il centrodestra. Allehail centrodestra se volessimo test nazionale su dove sia la maggioranza penso che un’idea ce la siamo fatta”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, nella registrazione della puntata di “Cinque minuti” in onda stasera. L'articolo11-1ed, setest proviene da Ildenaro.it.