Matilde Lorenzi: niente fiori al funerale ma una donazione (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Fatale la caduta sbattendo la faccia Il mondo dello sport e dello sci è ancora in lutto dopo la tragica morte della sciatrice 19enne Matilde Lorenzi. Stando alla ricostruzione è stata fatale la caduta, dopo aver perso il controllo di uno sci. Si trovava sulla pista rossa Grawand nr.1 sul ghiacciaio della Val Senales. Oggi, 30 ottobre, a Corriere della Sera ha parlato il allenatore Angelo Weiss. «È caduta nel tratto pianeggiante della pista. Ha fatto un errore, si è sbilanciata, ha battuto la faccia ed è ruzzolata fuori». Non c’era nessun rinforzo ma «non è necessario in quel tratto dove non è mai successo nulla». Secondo alcuni il problema della sicurezza sugli sci è ciclico. Intanto, domani si terranno i funerali di Matilde Lorenzi dopo il via libera dell’ospedale di Bolzano. Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Fatale la caduta sbattendo la faccia Il mondo dello sport e dello sci è ancora in lutto dopo la tragica morte della sciatrice 19enne. Stando alla ricostruzione è stata fatale la caduta, dopo aver perso il controllo di uno sci. Si trovava sulla pista rossa Grawand nr.1 sul ghiacciaio della Val Senales. Oggi, 30 ottobre, a Corriere della Sera ha parlato il allenatore Angelo Weiss. «È caduta nel tratto pianeggiante della pista. Ha fatto un errore, si è sbilanciata, ha battuto la faccia ed è ruzzolata fuori». Non c’era nessun rinforzo ma «non è necessario in quel tratto dove non è mai successo nulla». Secondo alcuni il problema della sicurezza sugli sci è ciclico. Intanto, domani si terranno i funerali didopo il via libera dell’ospedale di Bolzano.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il padre di Matilde Lorenzi: "Vogliamo garantire la sicurezza dei ragazzi che sciano"; La morte di Matilde Lorenzi. Pm, nessuna responsabilità penale. Il padre, niente fiori ma fondi per più sicurezza sulle piste; Matilde Lorenzi, la procura: «Nessuna responsabilità penale». Il padre: ai funerali non fiori ma fondi per pis; "Niente fiori, ma fondi per piste più sicure". L'appello del padre di Matilde Lorenzi; Matilde Lorenzi, come è morta: l'incidente ricostruito dalla Procura. «Nessuna responsabilità penale»; Matilde Lorenzi, i funerali giovedì mattina. Il padre: «Non fiori ma fondi per piste da sci sicure»; Leggi >>>

La morte di Matilde Lorenzi. Pm,nessuna responsabilità penale. Il padre, niente fiori ma fondi per più sicurezza sulle piste

(rtl.it)

I magistrati hanno sottolineato che non ci sono responsabilità penali. Per il funerale di Matilde non vogliamo nessun tipo di fiore, ha detto il padre della 19enne, spiegando che sta organizzando una ...

"Niente fiori, ma fondi per piste più sicure". L'appello del padre di Matilde Lorenzi

(msn.com)

Migliorare la sicurezza sulle piste da sci raccogliendo i fondi necessari: è l'iniziativa del padre di Matilde Lorenzi che ha avuto l'ok da parte della Federazione italiana sport invernali. "Tutelare ...

Matilde Lorenzi, come è morta: l'incidente ricostruito dalla Procura. «Nessuna responsabilità penale»

(msn.com)

Il papà di Matilde, 'niente fiori ma fondi per sicurezza atleti' «Ci sono ancora ... Lo ha detto al Corriere della Sera il padre di Matilde Lorenzi, Adolfo. «Anche la Fisi è d'accordo alla promozione ...

Il papà di Matilde Lorenzi: «Non fiori ma piste più sicure». Valgioie, dal sindaco al maestro di sci, si stringono intorno alla famiglia

(torino.corriere.it)

«Una ragazza straordinaria in una famiglia straordinaria». Alle18 il rosario a Giaveno, nella chiesa di S. Lorenzo. Domani alle 10 i funerali.Matilde riposerà a Valgioie con il fratellino morto pochi ...