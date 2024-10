Marina Berlusconi Cavaliere del lavoro: “Dedico la nomina a mio padre” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Marina Berlusconi al Quirinale per la cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell’Ordine ‘Al Merito del lavoro’ ai Cavalieri del lavoro nominati il 2 giugno 2024. “La nomina a Cavaliere del lavoro è un onore grandissimo, per il quale desidero davvero esprimere tutta la mia gratitudine al Presidente Mattarella e al Consiglio dell’Ordine al Merito del lavoro”, ha dichiarato la presidente del gruppo Fininvest. Quirinale, Marina Berlusconi riceve l’insegna di Cavaliere del lavoroLa dedica al padre Silvio “Dedico questo riconoscimento a mio padre, che nel 1977 ricevette lo stesso titolo – aggiunge la numero uno di Mondadori –. Silvio Berlusconi resterà per sempre ‘il Cavaliere’. Lapresse.it - Marina Berlusconi Cavaliere del lavoro: “Dedico la nomina a mio padre” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)al Quirinale per la cerimonia di consegna delle insegne didell’Ordine ‘Al Merito del’ ai Cavalieri delti il 2 giugno 2024. “Ladelè un onore grandissimo, per il quale desidero davvero esprimere tutta la mia gratitudine al Presidente Mattarella e al Consiglio dell’Ordine al Merito del”, ha dichiarato la presidente del gruppo Fininvest. Quirinale,riceve l’insegna didelLa dedica alSilvio “questo riconoscimento a mio, che nel 1977 ricevette lo stesso titolo – aggiunge la numero uno di Mondadori –. Silvioresterà per sempre ‘il’.

