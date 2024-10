Quotidiano.net - Marcegaglia, 'l'auto può innescare una crisi importante'

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) "C'è un rischio diindustriale": "ladell'potrebbeunaindustriale molto forte in Europa", avverte l'industriale dell'acciaio Emma, presidente del B7, ospite di SkyTg24 da Sabbioneta in occasione dell'assemblea di Confindustria Mantova. Il settore, sottolinea, "è fondamentale", per peso del fatturato nell'industria europea, per l'indotto, per innovazione tecnologia: "E' un comparto essenziale, anche perchè legato ad altri comparti come la siderurgia": soffre una"per motivi di follia ideologica da parte dell'Europa, per una politica sbagliata, perché noi siamo tutti per la decarbonizzazione ma la devi fare in modo intelligente, decarbonizzi ma salvi l'industria, rafforzi l'industria". Invece, "in questo modo noi deindustrializziamo l'Europa completamente, e già un pezzo purtroppo di questo danno è stato fatto.