Quotidiano.net - Manovra, sciopero generale dei sindacati il 29 novembre. “Non dà risposte alle esigenze del Paese reale”

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ottobre 2024 - Cgil e Uil hanno proclamato 8 ore di, con manifestazioni territoriali, per la giornata di venerdì 29, contro la2025. Lo hanno reso noto, questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, i segretari generali di Cgil e Uil, Maurizio Landini e PierPaolo Bombardieri. La mobilitazione è stata indetta per chiedere di cambiare la legge di bilancio, considerata del tutto inadeguata a risolvere i problemi del, e per rivendicare l'aumento del potere d'acquisto di salari e pensioni e il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali., il leghista Romeo: “Finanziaria blindata.