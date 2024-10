Manageritalia Lombardia, assemblea celebra 25 anni gruppo manager per il sociale (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – L’assemblea di manageritalia Lombardia che si è svolta ieri sera, presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, ha celebrato il 25° anniversario della nascita del “gruppo manager per il sociale”. Nato nel 1999, il gruppo ha supportato e sviluppato oltre 383 progetti specifici con tanti enti Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – L’diche si è svolta ieri sera, presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, hato il 25°versario della nascita del “per il”. Nato nel 1999, ilha supportato e sviluppato oltre 383 progetti specifici con tanti enti

Manageritalia Lombardia, assemblea celebra 25 anni gruppo manager per il sociale

(Adnkronos) - L’assemblea di Manageritalia Lombardia che si è svolta ieri sera, presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, ha celebrato il 25° anniversario ...

Manageritalia Lombardia festeggia i 25 anni del Gruppo Manager per il Sociale

Al servizio del terzo settore a partire dalla sua fondazione nel 1999, il Gruppo Manager per il Sociale di Manageritalia Lombardia ha celebrato ...

Assemblea Assolombarda, Tronchetti Provera (Pirelli): “Lombardia competitiva anche in momento difficile”

“La Lombardia è una Regione fra le più dinamiche d’Europa e in un momento difficile continua diciamo a essere competitiva”. Così Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato Pirelli, in occasione ...

Assemblea Assolombarda, Europa e Imprese Lombarde

'La Lombardia, ma soprattutto Milano al centro della Lombardia sono il motore d'Italia in tutto e per tutto: penso al mondo della moda, al mondo del design, settori che sono…