Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali mercoledì 30 ottobre: le regioni a rischio (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Per la giornata di mercoledì 30 ottobre è stata diramata dalla Protezione Civile un’allerta meteo arancione e gialla per rischio idraulico. Ecco le regioni a rischio. Fanpage.it - Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali mercoledì 30 ottobre: le regioni a rischio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Per la giornata di30è stata diramata dalla Protezione Civile un’peridraulico. Ecco le

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 30 ottobre: le regioni a rischio; Ancora allerta maltempo sull'Italia, poi la "svolta": le previsioni; Maltempo, allerta meteo anche oggi: tre regioni a rischio; Ancora maltempo in Sardegna, allerta meteo arancione nell’isola; Allerta meteo Liguria arancione per maltempo/ Al voto con temporali, allarme in Piemonte ed Emilia-Romagna; Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per rischio idraulico 29 ottobre: le regioni a rischio; Leggi >>>

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 30 ottobre: le regioni a rischio

(msn.com)

Per la giornata di domani, 30 ottobre, è stata diramata dalla Protezione Civile un’allerta meteo arancione e gialla per rischio idraulico ...

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per rischio idraulico 29 ottobre: le regioni a rischio

(fanpage.it)

È stata diramata dalla Protezione Civile un'allerta meteo arancione e gialla per martedì 29 ottobre per rischio idraulico ...

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 28 ottobre: le regioni a rischio

(msn.com)

La Protezione civile ha valutato per domani, lunedì 28 ottobre, una allerta meteo arancione su parte di Lombardia, Emilia-Romagna e Sardegna e allerta gialla in sei regioni per rischio idraulico e idr ...

Meteo, allerta arancione e gialla in Emilia, Lombardia e Veneto il 30 ottobre: le zone a rischio maltempo

(meteo.it)

La Protezione Civile ha emesso per il 30 ottobre un duplice stato di allerta meteo arancione e gialla in diverse regioni. Ecco dove ...