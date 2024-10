Malattie rare, ok Ue a benralizumab per Egpa, granulomatosi eosinofila con poliangite (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Studio indica remissione clinica per 6 pazienti su 10 e interruzione corticosteroidi nel 41% E' stato approvato nell'Unione europea benralizumab come trattamento aggiuntivo per pazienti adulti con granulomatosi eosinofila con poliangite (Egpa) recidivante o refrattaria. La Egpa è una rara vasculite immunomediata che può causare danni in differenti organi e, se non trattata, può risultare Sbircialanotizia.it - Malattie rare, ok Ue a benralizumab per Egpa, granulomatosi eosinofila con poliangite Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Studio indica remissione clinica per 6 pazienti su 10 e interruzione corticosteroidi nel 41% E' stato approvato nell'Unione europeacome trattamento aggiuntivo per pazienti adulti concon) recidivante o refrattaria. Laè una rara vasculite immunomediata che può causare danni in differenti organi e, se non trattata, può risultare

Malattie rare, ok Ue a benralizumab per Egpa, granulomatosi eosinofila con poliangite

Studio indica remissione clinica per 6 pazienti su 10 e interruzione corticosteroidi nel 41% E' stato approvato nell'Unione europea benralizumab come trattamento aggiuntivo per pazienti adulti con gra ...

Malattie rare, in Ue a rischio disponibilità trattamento per colangite biliare primitiva

Si tratta del secondo caso, in pochi mesi, di ritiro dal commercio di un farmaco per malattie rare a seguito di revisione dell'approvazione condizionata e di successiva sospensione della decisione.

Malattie colestatiche rare: Commissione UE approva due farmaci di Ipsen

(corrierenazionale.it)

Malattie colestatiche: approvazione all'immissione in commercio condizionata di elafibranor e approvazione in circostanze eccezionali di odevixibat.

Malattie rare, approvate in Ue di due nuove terapie per patologie colestatiche

(doctor33.it)

La Commissione europea ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per elafibranor nel trattamento della Colangite biliare primitiva (Pbc) in combinazione con acido ...