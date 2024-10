L' utile trimestrale di Volkswagen crolla a 158 miliardi -63%

Quotidiano.net - L'utile trimestrale di Volkswagen crolla a 1,58 miliardi (-63%)

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)ha chiuso il terzo trimestre dell'anno con ricavi per 78,5di euro, in flessione dello 0,5% rispetto allo stesso periodo del 2023, e unin calo del 63,7%, a 1,58di euro. L'operativo scende del 41,7% a 2,85, ben al di sotto dei 3,89attesi dagli analisti, impattato da 2,2di euro di costi di ristrutturazione, mentre il margine operativo si è ridotto al 3,6%, il livello più basso in oltre 4 anni. Nei nove mesi i ricavi sono saliti dello 0,9% a 237,3mentre l'operativo è sceso del 20,5% a 12,9e l'netto del 30,7% a 8,9