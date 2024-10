Lapresse.it - Lucia Aleotti: “Titolo di Cavaliere del lavoro mi riempie di orgoglio”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), azionista e nel Board di Menarini, ha ricevuto oggi l’onorificenza dideldal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Ricevere questocosì prestigioso dal Presidente della Repubblica midi emozione e– ha dichiarato -. Si tratta di un grande riconoscimento per tutto ildi squadra della nostra straordinaria Azienda nel tutelare la salute dei pazienti in tutto il mondo. La cultura e l’etica delsono valori fondamentali per il futuro di tutti, trasmessi a me, a mio fratello e a tutta l’azienda da nostro padre, anch’egli nominatodelnel 1978”.