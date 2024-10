Foggiatoday.it - Lucera in ansia per Paolo Tetta: l'uomo manca all'appello da quasi tre giorni

Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)inper, 75enne del posto di cui non si hanno notizie da oltre due. A lanciare l'allarme sono stati i familiari dell'anziano: "Dopo un incidente, era in ospedale, a Foggia, in stato confusionale", spiegano.Dal pronto soccorso si sarebbe allontanato