Lucca Comics, Paperino festeggia 90 anni: in Italia il segreto del suo successo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nel 2024 Paperino festeggia un compleanno importante e dove celebrarlo al meglio se non a Lucca Comics? Il festival del fumetto e dell’animazione, che inizia oggi 30 ottobre e prosegue fino a domenica 3 novembre, dà ampio spazio al papero più noto al mondo con eventi, tributi, incontri e titoli da collezione. “Paperino è il personaggio Disney più amato di tutti in Italia, quello con cui le persone più si identificano”, ha detto all’Adnkronos Alex Bertani, direttore di ‘Topolino’. Comparso per la prima volta nel cortometraggio ‘La gallinella saggia’ del 1934, Paperino ha ufficialmente compiuto 90 anni lo scorso giugno. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nel 2024un compleanno importante e dove celebrarlo al meglio se non a? Il festival del fumetto e dell’animazione, che inizia oggi 30 ottobre e prosegue fino a domenica 3 novembre, dà ampio spazio al papero più noto al mondo con eventi, tributi, incontri e titoli da collezione. “è il personaggio Disney più amato di tutti in, quello con cui le persone più si identificano”, ha detto all’Adnkronos Alex Bertani, direttore di ‘Topolino’. Comparso per la prima volta nel cortometraggio ‘La gallinella saggia’ del 1934,ha ufficialmente compiuto 90lo scorso giugno.

