Lanazione.it - Lucca Comics & Games, in stazione arriva il treno “The Legend of Zelda”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – A2024una novità: il debutto del“Regionale” Trenitalia completamente personalizzato con il tema di Theof, l’amatissimo franchise di Nintendo. Presentato al binario 1 delladi, sarà aperto al pubblico per un tour speciale. Dopo Napoli e Roma finalmente aper scoprire come il mondo fantasy di Hyrule abbia preso vita su un convoglio ferroviario, con dettagli grafici e iconografie che trasportano i passeggeri nell’universo di Link e della principessa. Questospeciale, concepito per rendere omaggio a una delle saghe più iconiche dei videogiochi, sarà in circolazione durante il festival, regalando ai fan e ai visitatori un’esperienza immersiva che unisce l’immaginario di Theofal viaggio reale.