Foggiatoday.it - Lorenzo Sepalone nel cast di 'Qui non è Hollywood', la serie sull'omicidio di Sarah Scazzi

Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) È disponibile da oggi in esclusiva su Disney+ l’attesissimatelevisiva 'Qui non è', diretta da Pippo Mezzapesa, prodotta da Groenlandia, presentata alla diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Nelartistico, in un’inedita veste di attore, c’è anche l’affermato