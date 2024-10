Quotidiano.net - Lo spread Btp-Bund chiude sotto i 125 punti base

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si stringe a fine seduta lotra Btp e. Il differenziale di rendimento tra i due titoli decennali scende a 124,9, con un rendimento per quello italiano al 3,62% e per quello tedesco al 2,37 per cento.